Marracash dimentica Elodie: con chi è stato pizzicato. Lei è una modella

Marracash ha finalmente dimenticato Elodie. O così sembrerebbe. Se la cantante ha intrapreso una relazione con Andrea Iannone già da tempo, il rapper non era finora stato avvistato in compagnia di una nuova fiamma. Adesso, però, la prospettiva cambia. È Dagospia a lanciare la bomba. Stando a quanto riportato da Ivan Rota sul sito curato da Roberto D'Agostino, il cantante starebbe frequentando la modella Assia Pesenti.

"Lo scoop di Ferragosto. Finalmente Marracash si è ripreso dalla fine della storia con Elodie. Tempo fa aveva dichiarato: ‘È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano. Quindi lo capisco, ma tutto questo non fa per me’. Ora ha trovato un nuovo amore: si tratta della bellissima e giovane indossatrice Assia Pesenti": così Dagospia è stato autore dell'ultimo scoop estivo. Quella tra Marracash ed Elodie è stata una storia molto chiacchierata e molto apprezzata dai fan tanto che non è stata chiusa dai diretti interessati in maniera brusca. Entrambi, a più riprese, hanno confermato anche dopo la rottura di aver costruito insieme un legame profondo.

Le cose non vanno sempre come ci si aspetta. La cantante e il rapper hanno ormai preso strade diverse. La 33enne è da tempo tra le braccia di Andrea Iannone. Marracash, invece, sembrava non aver metabolizzato l'allontanamento dalla ex fidanzata, ma ora arriva l'indiscrezione che smentisce questa voce. Il rapper è infatti stato pizzicato a Pantelleria in compagnia di Assia Pesenti, una modella bellissima e quasi sconosciuta al grande pubblico.