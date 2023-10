Il Mostro di Firenze diventa una serie tv di Netflix: il progetto di Sollima

10 ottobre 2023 a

Sono già andati in scena i primi ciak per la serie Netflix sul Mostro di Firenze. Hanno preso il via le riprese de “Il Mostro”, la serie tv in 4 episodi diretta da Stefano Sollima, creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, una produzione The Apartment e AlterEgo, prodotta da Lorenzo Mieli e Stefano Sollima, in arrivo prossimamente sulla piattaforma di intrattenimento via streaming.

Otto duplici omicidi. Diciassette anni di terrore. Sempre la stessa arma. Una beretta calibro 22. Una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia del Paese: Il Mostro di Firenze. Una serie basata su fatti realmente accaduti, testimonianze dirette, atti processuali e inchieste giornalistiche. “Tutto terribilmente vero. Perché crediamo che - spiegano gli autori - il racconto della verità, e solo quello, sia l’unico modo per rendere giustizia alle vittime. In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il racconto di Sollima esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista. Nella convinzione che il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque”. La data di uscita è ancora top secret, ma probabilmente vedremo la prima puntata non prima del 2024.