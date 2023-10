Pechino Express, il cast è al completo: ecco tutte le coppie in gara

07 ottobre 2023 a

Una gara a coppie tra personaggi molto noti lungo un percorso che porta al raggiungimento di un'ambita meta asiatica. Equipaggiati di soli zaini e pochi spiccioli i partecipanti affrontano culture e mondi diversi. Pechino Express è pronto a ripartire. Oggi sono stati annunciati i concorrenti che hanno accettato la sfida e che viaggeranno sulla "Rotta del Dragone". Parliamo di Fabio ed Eleonora Caressa, Damiano e Massimiliano Carrara, Artem e Antonio Orefice, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi, Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi.

Grande conferma per il conduttore: a guidare il reality-show sarà sempre Costantino Della Gherardesca. C'è, però, una novità: il capitano del gioco sarà affiancato quest'anno da Gianluca Fru dei The Jackal. Le riprese dello show targato Sky Original, prodotto da Banijay Italia, stanno per iniziare. La messa in onda è attesa su Sky e in streaming su NOW nel 2024. Le 8 coppie percorreranno la “Rotta del Dragone”, che snoda la sua coda dal Vietnam del nord, fra verdi risaie e vivissime culture dalla storia antica, attraversando la natura magica e le città ricche di spiritualità del Laos. I concorrenti concluderanno il proprio viaggio fra mare, templi e panorami mozzafiato nello Sri Lanka.