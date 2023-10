Viva Rai2, chi è il primo ospite di Fiorello. E si parte con le dirette social

Sullo stesso argomento: Fiorello svela tutte le sorprese della nuova location di Viva Rai2

06 ottobre 2023 a

a

a

Scalda i motori Viva Rai2 Lo show di Fiorello, una vera e propria sveglia per tantissimi spettatori, ripartirà lunedì 6 novembre in diretta su Rai2. Esordio che sarà anticipato da una serie di dirette quotidiane sul profilo Instagram dello showman siciliano a partire da lunedì 16 ottobre, alle 7 del mattino.

"Non lo devi dire!": Corona fa impazzire Venier. Incidente con i microfoni... | GUARDA

Come noto il programma non andrà più in onda da via Asiago, sede Rai, ma da una nuova location a via di Vigna Stelluti. La squadra non cambia: ci saranno Mauro Casciari e Fabrizio Biggio, il balletto di Luca Tommasini, Tommaso Stanzani e il cast di “Guerre stellari”. ossia il gruppo di personaggi del Bar di via Montello. In quanto agli ospiti, secondo TvBlog nella prima puntata ci sarà Tommaso Paradiso in rampa di lancio per tour e disco, tanto che sarà ospite anche di Mara Venier nella quarta puntata di Domenica in.