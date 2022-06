Delirio Vasco Rossi col secondo concerto al Circo Massimo. Tommaso Paradiso, Claudio Santamaria e Anna Falchi scatenati

Carlo Antini 12 giugno 2022 a

a

a

Vasco Rossi infiamma il Circo Massimo col secondo dei due concerti in programma a Roma. Ancora un pienone. Ancora un sold-out. Il Komandante canta a squarciagola davanti a 70mila persone e non sta nella pelle: "Finalmente Roma! Finalmente Circo Massimo! Ho aspettato tre anni e ora non vado più via". Il pubblico è già in delirio dopo le prime battute e in tribuna si vedono Tommaso Paradiso, Gazzelle, Anna Falchi e Claudio Santamaria.

Il concerto si apre con «XI Comandamento» e poi la dedica a Gaetano Curreri. "Ci sono canzoni molto attuali", prosegue Vasco prima di presentare il binomio di fuoco composto da "C'è chi dice no" e "Gli spari sopra».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.