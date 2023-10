Reggio Calabria, Gianni Ippoliti si trasforma in operatore ecologico: la mission del volto Rai

Francesco Fredella 03 ottobre 2023 a

a

a

Gianni Ippoliti ripulisce Reggio Calabria. O meglio: ripulisce l’area vicina all’aeroporto. ”Adesso speriamo che se la portino via”, dice il noto volto di Uno Mattina in famiglia (il programma di Rai1), facendo riferimento a grandi buste piene di rifiuti raccolti sul piazzale dello scalo calabrese. Con sacchi e palette alla mano, nonostante il sole settembrino, Ippoliti si è messo al lavoro per la città. ”Quando sono arrivato ieri per partecipare alla rassegna ‘Tabularasa’ di Strill.it, ho immediatamente notato la sporcizia di questo piazzale. Stamattina, prima di ripartire, ho voluto dargli una pulita. Ma la notizia dove sta? La notizia è quando uno sporca, non quando pulisce, perché questa dovrebbe essere la normalita’. Quando tornerò a Reggio Calabria, spero di vedere qua intorno le aiuole pulite”, spiega all’Ansa Ippoliti. Che da mesi, sui social, denuncia lo stato di abbandono di molte città italiane. Soprattutto Roma, dove molto spesso non mancano tantissime aree piene di rifiuti di ogni tipo.