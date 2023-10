Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme? Cosa manca per fare un film

02 ottobre 2023 a

Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme? Durante la puntata di lunedì 2 ottobre di BellaMà su Rai2 Boldi ha svelato al conduttore Pierluigi Diaco di avere un progetto cinematografico a sorpresa: “De Sica e io abbiamo in cantiere un nuovo film insieme, scritto da Paolo Virzì. Purtroppo, però, come si dice a Milano, non si trova chi mette i danè. Dopo il Covid il cinema non si è più ripreso e questo è davvero un peccato”.

Il cast di BellaMà, formato da 25 boomer (over 55 anni) e 25 della generazione Z (18-25 anni) si è offerto di fare una colletta per rivedere al cinema un nuovo film della coppia Boldi-De Sica. Nell’arco dell’intervista, insieme al nipote Massimo Federico, in occasione della Festa dei nonni, l’attore ha anche ricordato la moglie Maria Teresa, scomparsa nel 2004: “Ci siamo conosciuti in una latteria a Milano, che io avevo preso in gestione. La settimana scorsa avremmo festeggiato 50 anni di matrimonio”. Gli amanti di una delle coppie storiche sperano che si possa arrivare a dama per rivedere i loro beniamini sul grande schermo.