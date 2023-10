Tale e quale show, Belen in giuria? L'ultima indiscrezione

02 ottobre 2023 a

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Tale e quale show. Il programma che propone le imitazioni dei personaggi del mondo dello spettacolo e condotto da Carlo Conti si conferma un contenitore di punta della Rai. Di settimana in settimana i concorrenti si cimentano in performance di ogni genere e la giuria, formata da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, commenta e vota le esibizioni. Secondo un'indiscrezione lanciata da TvBlog, ad aggiungersi al team dei giurati sarà "Belen Rodriguez". Il motivo delle virgolette? Non si tratterà della showgirl argentina ma di un'imitatrice tale e quale a lei, Amelia Villano, conosciuta già grazie alla sua partecipazione a The Voice of Italy.

Intanto scopriamo chi dovranno imitare i concorrenti in gara. Jo Squillo sarà La rappresentante di Lista. Ginevra Lamborghini vestirà i panni di Dua Lipa. Alex Belli sarà Rosa Chemical, Pamela Prati imiterà Donatella Rettore. Scialpi rifarà il grande Domenico Modugno, mentre la premiata coppia Paolantoni-Cirilli vestirà i panni dei The Tonettes. E ancora: Jasmine Rotolo sarà Sade, Gaudiano imiterà Lewid Capaldi. Maria Teresa Ruta rifarà Ambra Angiolini. Lorenzo Licitra sarà Diodato e Mongiovi Lady Gaga.