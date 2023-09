Miss Italia torna a Salsomaggiore. Cosa dice Patrizia Mirigliani

28 settembre 2023 a

Miss Italia e la città di Salsomaggiore Terme ricreano un abbinamento che, in passato, ha fatto storia: dopo 13 anni di separazione, l’annuncio della ripresa della collaborazione da parte di Patrizia Mirigliani, patron del concorso, e di Luca Musile, sindaco della città che ospiterà le finali di questa edizione dal 7 all’11 novembre con 40 finaliste, due per regione. Nell’immaginario collettivo, Salsomaggiore è la città di Miss Italia, la sua sede naturale, avendo ospitato il concorso tra il 1950 e il 2010 per 41 anni, gli ultimi 28 dei quali in maniera consecutiva. È una decisione a sorpresa, ben accolta da chi segue il concorso.

«È con grande orgoglio che posso annunciare, dopo tanti anni, il ritorno di Miss Italia a Salsomaggiore Terme. Questa separazione non ha portato bene né alla città né al concorso. Il ricostituirsi di questo binomio mi auguro possa rappresentare la rinascita di entrambi - sottolinea il sindaco Luca Musile - Salsomaggiore Terme è da sempre una perla di bellezza e raffinatezza che ha fatto del benessere la sua mission. Proprio per questo Miss Italia e Salsomaggiore costituiscono un connubio perfetto». «Miss Italia - aggiunge Musile - non è solo un concorso di bellezza ma anche un simbolo di talento, intelligenza e determinazione. Le giovani donne che partecipano a questo concorso rappresentano il meglio del nostro Paese e siamo onorati di poterle accogliere qui nella nostra città. Questo evento ci offre l’opportunità di celebrare la bellezza in tutte le sue forme, di promuovere l’empowerment femminile e di ispirare le generazioni future», conclude.