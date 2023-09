Caterina Balivo, veleni tra conduttrici con Cuccarini? "Questione di stile"

10 settembre 2023 a

Caterina Balivo è pronta al grande ritorno su Rai1. La conduttrice, da domani lunedì 11 settembre, sarà al timone di La volta buona, il nuovo salotto pomeridiano che sostituisce la trasmissione di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. In occasione del nuovo inizio, Balivo ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero. In merito al nuovo contenitore del servizio televisivo pubblico, Balivo ha detto che si punterà tutto su "faccia a faccia con personaggi noti e persone comuni che racconteranno storie vere, compresa la loro volta buona". Tra le tante domande poste alla conduttrice, quella che più ha attirato l'attenzione dei lettori riguarda Lorella Cuccarini.

"Perché c’è una bella differenza fra una giornalista in qualche modo legata politicamente a questa o quell’area e una conduttrice come me. Io non sono frutto di una scelta politica, io vengo da quasi vent’anni di tv del pomeriggio e non sto per condurre Ballando con le stelle, che non è il mio mondo. Diciamo che io sono in quota Caterina", ha assicurato Caterina Balivo. Poi la conduttrice ha raccontato come ha trascorso il periodo in cui è stata lontano dalla Rai e ha detto di aver fatto "esperienze diverse dal solito che mi hanno fatto crescere. Ho registrato un podcast, Ricomincio dal no, e all’inizio lavorare solo con la voce è stata una sofferenza. Calabresi ha insistito e ha fatto bene: sono molto soddisfatta di quello che sono riuscita a fare".

Quindi l'interrogativo "velenoso". Alla conduttrice è stato ricordato che Lorella Cuccarini ha affermato che qualcuno le ha chiesto di condurre La volta buona prima che lo proponessero a lei e Balivo, senza tanti filtri, ha replicato così: "Una come lei può fare quello che vuole: è bravissima". Quindi la stoccata: "Certo, Romina Power, alla quale nel 2005 chiesero prima di me di fare Festa italiana, non l’ha mai detto. È una questione di stile", ha chiosato.