Chi l'ha visto, chiamata in diretta a sorpresa: il colpaccio di Sciarelli

21 settembre 2023 a

Altro colpo a segno per “Chi l’ha visto?” il programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli. Nel corso della puntata del 20 settembre è stata lanciato l’appello per Gioacchino, un 35enne di cui la madre non aveva più notizie. La donna ha spiegato che il figlio era scomparso dopo un intervento chirurgico alla testa, allontanandosi dalla provincia di Caserta il 7 settembre. “Forse lo avevano aggredito”, le parole di mamma Rita in diretta, che ha spiegato come Gioacchino poche settimane abbia subito un’operazione chirurgica molto importante, dopo essere stato trovato sui binari ferroviari con il cranio completamente spaccato, un episodio di cui non ricorda nulla.

E durante la puntata del programma di Sciarelli, l’appello lanciato dalla donna, intervistata dalla giornalista Raffaella Briganti, ha portato i suoi frutti. Gioacchino è stato ritrovato grazie alla notizia pervenuta da una spettatrice, che ha avvisato tutti che è ricoverato in un ospedale di Milano. “Gioacchino è qui, è arrivato ieri al pronto soccorso” le parole che hanno rincuorato la signora Rita. Ma ora si cercherà di far luce su quanto avvenuto, sia con l’aggressione che con la momentanea scomparsa.