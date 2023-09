L'aria che tira, Parenzo sbotta con il telespettatore: "Cretino" , cosa si visto in diretta

14 settembre 2023 a

A L'aria che tira, il programma di La7, vanno in onda in diretta le immagini della situazione esplosiva dell'hotspot di Lampedusa. I migranti sbarcati negli ultimi giorni dalla Tunisia, circa seimila per una struttura in grado di contenerne al massimo mille, si accalcano per salire dui mezzi destinati al loro trasferimento con la polizia che riesce a fativa a mantenere l'ordine. In quel momento Licia Ronzulli, di Forza Italia, sta spiegano che è davanti agli occhi di tutti che la situazione a Lampedusa è disumana e che quello dell'immigrazione è un problema europeo, quando il conduttore David Parenzo la ferma per commentare il tweet di un telespettatore.

"Adesso non cominciamo con le solite storie sui migranti. C'è uno su Twitter che dice: avete fatto vedere uno con la maglietta di Prada, scrive un cretino", è il commento caustico di Parenzo. "Quando su Twitter scrivete queste cose: 'Dillo Parenzo perché c'è uno che ha la maglietta di Prada', no scusa non ce la faccio, è l'idiozia fatta persona", attacca ancora il conduttore che in questa stagione de L'aria che tira ha peso il posto di Myrta Merlino, traslocata a Rete 4 per condurre Pomeriggio 5.