Karius e il futuro con Diletta Leotta: "Non mi trasferirò"

Un amore all'improvviso quello tra Karius e Diletta Leotta, che ora vede i due essere da poco diventati genitori della piccola Aria. Ma il portiere del Newcastle e la conduttrice italiana vivono una relazione a distanza, come rivelato dal tedesco al Corriere:"La maggior parte del tempo siamo distanti, per forza. Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate con FaceTime. Diletta appena può mi viene a trovare, ma non è semplice"

Sul trasferimento in Italia poi non esclude nulla:"È una soluzione possibile, che considero. In futuro potrà succedere. Da bambino seguivo in tv le partite di Inter, Milan e Juve. Ma non voglio muovermi solo in base ad Aria e Diletta. Aspetto una buona opportunità di lavoro. Diletta è sempre positiva, sorridente. Ha un carattere solare. Si prende cura di me: quando siamo insieme sto bene. Con lei ho scelto di fare una famiglia. Il nostro piano è stare insieme per il resto delle nostre vite".