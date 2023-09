Nunzia De Girolamo imbraccia il megafono: "Avanti popolo", il promo tv

13 settembre 2023 a

a

a

Ci siamo, scalda i motori il nuovo talk show del martedì di Rai3. La conduttrice Nunzia De Girolamo ha anticipato il promo di Avanti popolo, questo il titolo del programma, in onda sulla terza rete da ottobre. L'ex ministra attraversa una stanza dove su una lavagna dove campeggia il titolo della trasmissione, apre la finestra e imbraccia un megafono per gridare "Avanti popolo", con la folla che risponde con un boato. "Funziona!", afferma De Girolamo che nel post su Instagram a commento del video annuncia: "Forse già lo sapevate: ma ora posso dirvelo ufficialmente. Da Ottobre inizia una nuova avventura. Ogni martedì sera, su Rai3, condurrò Avanti Popolo. Stay tuned… per altre novità. Avanti Popolo, Avanti Popolo".

Estate in Diretta surclassa Pomeriggio5: De Girolamo annienta Merlino

Secondo le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, la trasmissione proporrà servizi e reportage, collegamenti e dirette dal territorio, con gli ospiti che si confronteranno su temi sociali e politici e un pubblico in studio che parteciperà attivamente al dibattito. Dopo gli ottimi risultati dell'Estate in diretta, De Girolamo si confronta con una concorrenza agguerrita: il martedì su Rete 4 è già iniziato È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer dopo il passaggio a Mediaset, e su La7 sta per aprire i battenti DiMartedì di Giovanni Floris. Insomma, Avanti popolo.