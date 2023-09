La7, l'ultima puntata di In Onda è un giallo: "Non sarà mai trasmessa", il motivo

11 settembre 2023 a

a

a

Fine con giallo per In Onda, il talk estivo di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, la cui ultima puntata era prevista per sabato 9 settembre. Era stata anche annunciata alla fine della puntata della trasmissione precedente, ma poi non è stata trasmessa e i telespettatori della rete di Urbano Cairo hanno trovato una replica di Eden di Licia Colò. Cosa è successo? A ricostruire il giallo è TvBlog che parte dal post di ringraziamenti pubblicato sabato sui social da Aprile, che parlava di “maratona finita”.

Ieri è finita la maratona di #InOnda

Ci prendiamo solo qualche giorno.

Quelli che servono per i grazie da dire.

pic.twitter.com/gHD6m4g4RG — Marianna Aprile (@mariannaaprile) September 10, 2023

Ebbene, la puntata sarebbe stata registrata in anticipo ma alla fine è stato deciso di non mandarla in onda. Il motivo è dovuto alla stretta attualità: la drammatica notizia del terremoto in Marocco ha spinto la rete a non trasmettere l'ultima di In Onda che evidentemente trattava argomenti "freddi" o comunque non legati alle ultime notizie di cronaca o di politica. Ma di cosa parlava l'ultima puntata? Non è noto, l'unico indizio è quello che spunta nella foto postata dalla conduttrice in cui si vede tra autori e tecnici Francesco Giubilei, presidente del movimento Nazione Futura, tra gli ospiti del programma.