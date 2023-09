Grande Fratello, improvvisa rinuncia a poche ore dalla diretta: che succede

Alice Antico 11 settembre 2023 a

Questa sera torna, in prima serata, il "Grande Fratello” che, in linea coerente con le nuove intenzioni di Piersilvio Berlusconi, si veste di abiti nuovi senza trash e con toni più sobri. Nelle scorse ore Giampiero Mughini, uno dei personaggi più attesi per questa edizione, sta molto facendo parlare di sè, dal momento che ha improvvisamente rinunciato a partecipare al programma. La notizia ha sorpreso lo staff del reality in primis, anche perché non c’è stato un vero motivo dietro la decisione di Mughini.

Riparte il GF Vip e Signorini spiazza tutti con la rivelazione. C'è l'addio al trash

Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, la mancata partecipazione sarebbe dovuta a "motivi personali”, senza ulteriori dettagli sulla vicenda. L’ingresso di un personaggio come Mughini sarebbe stato decisivo nella nuova svolta del programma, così come di tutta la linea editoriale Mediaset. Gli addetti ai lavori, infatti, continuano a sperare che queste problematiche possano essere superate il prima possibile, per consentire a Mughini di entrare comunque nella casa più spiata d’Italia. La buona notizia, tuttavia, è che questa sera vedremo sicuramente l’ingresso dello sportivo Alex Schwazer, la ex stella delle telenovelas Grecia Colmenares e l'attrice Beatrice Luzzi, già annunciati ufficialmente.

Buonamici in ansia per il GF Vip: la confessione prima dell'esordio

La grande novità di quest’anno sarà, poi, la compresenza dei volti noti con i personaggi ‘nip’, dei quali si sa già qualche nome. Per ora sappiamo che varcheranno la porta rossa l'operaia Giselda Torresan, l'ingegnere Vittorio Menozzi e la fotografa Letizia Peris. La ciliegina sulla torta, per questa nuova edizione, saranno le due spalle destre di Alfonso Signorini: Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista e Rebecca Staffelli, figlia di Valerio, nel ruolo di portavoce del mondo del web.