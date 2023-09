Pomeriggio5, Buonamici in ansia per il GF Vip: la confessione

11 settembre 2023 a

Cesara Buonamici, giornalista e conduttrice del Tg5, sarà opinionista unica nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. A poche ore dal debutto della trasmissione Buonamici è ospite di Pomeriggio5, programma condotto su Canale5 da Myrta Merlino, e racconta le prime emozioni per l’inizio di questa avventura: “Il Grande Fratello è una novità grandissima per me, da una parte mi incuriosisce e mi attrae, dall’altra un po’ mi preoccupa, certamente. Io lo dico a tutti, mi sento in una botte di ferro perché c’è Alfonso Signorini”.

“Alfonso… Tu e Alfonso insieme farete faville” interviene Merlino, che poi fa una domanda alla sua ospite: “Avete parlato di che GF Vip sarà? Avete fatto dei ragionamento?”. Buonamici risponde con sicurezza: “Sì, assolutamente, sono settimane e mesi di ragionamenti. Intanto la novità è che sono insieme personaggi sconosciuti e altri invece famosi. Però la casa è molto democratica, dentro la casa non importa chi sei o chi sei stato, sono tutti sullo stesso piano e conta quello che hanno dentro soprattutto”.

Si passa poi agli incidenti “social”, dopo lo scontro ad Alatri filmato in diretta su Facebook e la morte del piccolo Manuel nello schianto di qualche settimana fa a Casal Palocco. Vicende che fanno gelare il sangue a Buonamici: “In questa follia a me colpisce tanto la totale mancanza di senso di responsabilità. C’è questo mischiare la vita virtuale e reale, musica a tutto volume, l’alcol, le droghe. La vita virtuale entra in quella reale, provocando delle conseguenze catastrofiche, la morte, la distruzione. Sono persone che non hanno alcuna consapevolezza. Non hanno il senso di dover rendere conto delle loro azioni, io non comprendo come si possa vivere in questa totale assenza di senso di responsabilità verso chi ti è vicino, verso il tuo prossimo”.