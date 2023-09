Report, il promo in tv di Sigfrido Ranucci spiazza il pubblico

04 settembre 2023 a

Quando Fabio Fazio ha annunciato il suo addio a viale Mazzini, tutti si sono chiesti chi avrebbe preso il posto di "Che Tempo Che Fa" nella programmazione della domenica sera su Rai3. Molto presto, però, i vertici di viale Mazzini si sono affrettati ad annunciare l'anticipo di "Report" proprio in quella collocazione. In un primo momento, Ranucci e il suo staff hanno storto il naso ma poi la causa domenicale è stata sposata in pieno dai curatori del programma. E hanno voltato pagina.

E si arriva così all'attualità. Nei giorni scorsi il programma ha messo in rete anche sui social le immagini del nuovo promo che ha letteralmente spiazzato tutti. Dal primo all'ultimo minuto, infatti, il giorno della domenica si è trasformato in una sorta di mantra del video: dalla sveglia al frigo, dall’armadio allo specchio, dalle t-shirt indossate al collare dei cani. E, come se non bastasse, il tutto sulle note di "Domenica", uno dei brani più conosciuti di Coez. Insomma ormai è impossibile sbagliarsi. E pensare che, ai suoi esordi, il programma condotto da Milena Gabanelli andava in onda proprio la domenica sera. Una sorta di ritorno all'antico.