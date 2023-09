Mediaset, nuove manovre: novità in arrivo per Del Debbio

01 settembre 2023 a

Grandi novità in casa Mediaset. Come annunciato dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei palinsesti, i canali dell'azienda subiranno dei cambiamenti, soprattutto in termini di scelte. Molto si è detto, infatti, della virata anti-trash imposta ai conduttori e alle conduttrici. In particolar modo, però, ad attirare l'attenzione dei telespettatori è ora la notizia che riguarda Paolo Del Debbio, il giornalista al timone di Dritto e rovescio, il programma di politica e di attualità.

Paolo Del Debbio intratterrà i telespettatori anche di domenica. L'esperimento che riguarda la trasmissione Dritto e rovescio, però, sarà limitato. Stando a quanto si apprende, infatti, il bis prevede sei domeniche, dal 17 settembre fino al 22 ottobre. Poi il posto verrà lasciato a Zona Bianca, fino al 17 dicembre, quando si andrà in pausa natalizia. Anche per Giuseppe Brindisi sono previste novità. Come ricorda TvBlog, il programma Zona Bianca cederà il posto a Fuori dal coro e slitterà alla domenica. Per quanto riguarda i raddoppi, a un test simile verrà sottoposto Gianluigi Nuzzi e il suo Quarto Grado. Ma, precisa il sito, la doppietta venerdì-domenica non si avrà prima del 2024.