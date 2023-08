Belve, rifiuto clamoroso a Francesca Fagnani: "Un serio problema..."

Sullo stesso argomento: Il colpo di Milly arriva da Amici: chi scende in pista

Il prossimo martedì 26 settembre 2023 tornerà su Rai2 “Belve”, il talk-show televisivo di Francesca Fagnani, tra i più amati degli ultimi tempi. Proprio per questo cresce sempre di più l’aspettativa del pubblico, in particolare modo dei fan più accaniti del programma, riguardo i prossimi ospiti. Negli ultimi mesi, a tal proposito, diversi sono stati i nomi e le ipotesi delle possibili “vittime”: la stessa Fagnani, nelle scorse ore, ha fatto il nome di Stefano De Martino come primo ospite ufficiale. Su di lui già si erano fatte previsioni, così come su Barbara D’Urso. il nome della presentatrice, infatti, compariva di fianco quello della Fagnani in numerose recenti indiscrezioni, mandando i fan fuori controllo dall'euforia, al punto da farli arrivare ad ipotizzare una possibile collaborazione tra le due. Chissà se vedremo davvero la D’Urso ospite della Fagnani su Rai2.

Infine, si vocifera anche il nome di Laura Pausini, definita dalla stessa Fagnani come "uno dei sogni nel cassetto". La conduttrice di Belve ha dichiarato, infatti, di essere rimasta molto colpita dalla personalità della Pausini quando l’ha vista a “Italia loves Romagna”, concerto benefico da lei condotto. Chissà se vedremo il sogno di Francesca avverarsi. Passando invece alle personalità note che hanno declinato l’invito a “Belve”, in prima fila troviamo Selvaggia Lucarelli: la giornalista, peraltro, aveva già rifiutato l’invito nella scorsa stagione del programma, dimostrando di non provare gran simpatia per Fagnani. A tal proposito, Lucarelli ha usato, in un’intervista a “DavideMaggio.it", parole forti sul modo di condurre di Fagnani: “Un conto è la domanda scomoda, il mettere anche sotto torchio su un determinato tema, un conto è che questo diventi l’unica cifra di chi intervista, con sottolineature feroci dopo la risposta, lo sguardo sarcastico sulla cartellina e faccette allusive. È una cifra che funziona per chi intervista, meno per chi viene intervistato perché non c’è ascolto, ma provocazione”, ha detto. Un altro “no” è stato quello di Alessia Marcuzzi, che ha motivato la sua scelta diversamente: “Io sono una che racconta qualunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema… se mi fai una domanda potrei fare dei danni”. Quindi, ha concluso: “Le ho detto che quindi non sarei andata. Poi non si sa mai”: