Giampiero Mughini al Grande Fratello Vip, retroscena bomba: "Ha detto sì"

La svolta al Grande Fratello potrebbe arrivare con Giampiero Mughini nel cast. Il giornalista e opinionista, dopo Ballando con le stelle e dopo una vita in tv sempre sulla cresta dell’onda, sarebbe pronto (secondo Dagospia), a fare un reality show. Anzi, il reality show per antonomasia: Gf Vip. Ci raccontano di una lunga trattativa che è finita con un sì. La nostra fonte non si sbilancia più di tanto e conferma l’indiscrezione di Giuseppe Candela. Mughini, dall’11 settembre, sarà uno dei vipponi arruolato da Alfonso Signorini.

Un cambio di rotta, quello adottato da Mediaset che vuole solo vip certificati nel cast. Niente trash, niente personaggi di Only Fans. Vedremo un Gf vip diverso, che torna alle origini. E in studio arriva un volto amatissimo da tutti: Cesara Buonamici. “Non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo…”, racconta la Buonamici al Corriere della sera.