Grande Fratello, colpo di Pier Silvio Berlusconi: chi entrerà nella casa

Il Grande Fratello, il reality-show più seguito e targato Mediaset, tornerà in onda a settembre. In questi mesi sono trapelate numerose indiscrezioni sulla nuova veste del programma che, come annunciato dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, subirà una sorta di "pulizia". Nel mirino del dirigente d'azienda gli influencer e tutti coloro che appartengono al mondo dei social da una parte, e il trash dall'altra. Sebbene non sia stato ancora presentato ufficialmente il cast della nuova edizione della trasmissione, è Dagospia a lanciare in rete il nome del primo concorrente.

Il sito di Roberto D'Agostino ha pubblicato il nome del primo volto tv che varcherà la celebre porta rossa ed entrerà nella casa più "ambita" d'Italia. Stando al giornalista Giuseppe Candela, si tratterebbe di Giampiero Mughini. "Un lungo curriculum, una grande personalità. Gira voce che il prossimo 11 settembre nella casa del Grande Fratello potrebbe fare il suo ingresso Giampiero Mughini. Giornalista, scrittore, opinionista tv. Si era già messo in gioco come concorrente a Ballando con le Stelle, ora la nuova sfida. Come se la caverà?", si legge su Dagospia.

Effettivamente Giampiero Mughini è sceso in pista a Ballando con le stelle e ha dimostrato di avere grinta da vendere. Il giornalista, già abituato alle sfide, potrebbe essere pronto a far parte del nuovo cast del reality-show di Canale 5. Presto gli autori del programma renderanno noti i nomi di chi divertirà e terrà incollati alla televisione gli spettatori del nuovo Grande Fratello che, tra l'altro, quest'anno accoglierà vip e personaggi ancora poco noti.