Veronica Gentili si congeda dal pubblico di Controcorrente: "Per ora vi saluto ma..."

Dopo cinque anni e mezzo, Veronica Gentili ha salutato il pubblico di Controcorrente. È finita l'avventura professionale della conduttrice su Rete 4. A comunicare questa novità è stata la stessa giornalista che, al termine della puntata del programma di politica e di attualità, ha ritagliato un piccolo spazio di tempo per congedarsi dai telespettatori e comunicare il suo futuro impegno lavorativo. Sarà infatti al timone della nuova edizione de Le Iene.

“Noi saremmo quasi in conclusione. Questa è una puntata un po’ irrituale, quindi io mi prendo un attimo di tempo per me”: così ha esordito Veronica Gentili. Poi l’annuncio della giornalista: “Questa per me è l’ultima puntata di Controcorrente ed è l’ultima puntata qui a Rete 4”, ha aggiunto. "Sono stati cinque anni e mezzo che abbiamo trascorso insieme. Insieme a tutti voi che siete stati con me nel corso di tutte queste serate, queste lunghe estati, insomma questo tempo che abbiamo passato” ha proseguito la conduttrice.

"Sono passati governi che son caduti, c’è stata di mezzo una pandemia, una guerra: abbiamo fatto tutto nel modo migliore possibile", ha spiegato la giornalista, ricordando indirettamente al pubblico che potrà seguirla nella sua nuova avventura: "Ci rivedremo altrove. Per ora vi ringrazio. Controcorrente proseguirà, poi ricomincerà Stasera Italia a settembre, ma io mi fermo qui", ha concluso. Sebbene la notizia fosse già stata annunciata dal programma Le Iene, molti seguaci di Veronica Gentili hanno palesato il loro dispiacere sui social. "A me piaceva tanto la sua conduzione, perché non interrompeva mai l'ospite e faceva sempre finire il discorso a tutti" o "Dispiace molto, ma la seguirò a Le Iene" sono alcuni dei commenti apparsi sul web.