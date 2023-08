Controcorrente, Minzolini inchioda la Cgil sul salario minimo

02 agosto 2023 a

Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, figura nella lista degli ospiti della puntata del 2 agosto di Controcorrente, il programma televisivo pre-serale di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione in studio. Il dibattito affrontato è quello del salario minimo, con il governo che per ora non prende in considerazione le proposte arrivate dalla sinistra, con l’opposizione che sul tema ha trovato soltanto una parvenza di compattezza, visto il mancato semaforo verde di Italia viva: “Il salario minimo in Italia dovrebbe essere 7,68 euro. La maggior parte dei contratti in Italia sono tra gli 8 e i 9 euro. Quello che ha creato scandalo da cui è nata tutta la vicenda è – sottolinea duramente Minzolini - quello della vigilanza privata, che è di 5,95 euro, un contratto che è stato siglato dalla Cgil, non da altri. Io direi che uno scontro ideologico su questi temi non porta da nessuna parte, un minimo di pragmatismo serve, poi è chiaro che abbiamo un problema di salari bassi in Italia, ma non abbiamo bisogno di slogan, ma purtroppo qui da noi ogni discussione diventa uno slogan”.