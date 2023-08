Senaldi affossa Fassino: "Dovrebbe andare in pensione. Il Pd? Partito di moralisti"

03 agosto 2023 a

Prosegue il dibattito attorno alle parole di Pietro Fassino sugli stipendi d'oro (accompagnato dallo sventolio del cedolino in Aula) e alla reazione del Partito Demorcatico. Durante la trasmissione "In onda" su La7, il condirettore di Libero Pietro Senaldi ha commentato la gaffe del politico.

"Ha fatto 7 legislature, secondo me dovrebbe andare in pensione. Ha fatto il suo tempo e ieri ha fatto una gaffe. Ma peggio di Fassino - prosegue Senaldi - è il processo morale a cui lo ha sottoposto ilo suo partito dove tutti prendono quei soldi e li prendono con grande soddisfazione. Non lo critico, mi dispiace della sua ingenuità ma sono più scandalizzato dal trattamento che gli ha riservato il suo partito, un partito di moralisti".