Che tempo che fa, Fazio: "Ho provato a convincerli ma...". Sfottò alla Rai

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto da ottobre intratterranno i telespettatori di canale Nove con la nuova versione di Che tempo che fa. Il format rimarrà lo stesso: l'informazione e l'approfondimento saranno intervallati da spazi dedicati allo spettacolo. Dopo aver detto addio alla Rai ed essere arrivato a Discovery, Fazio aveva assicurato che mai avrebbe parlato male del servizio televisivo pubblico. Tuttavia, la guerra scoppiata a causa delle contese pagine social del programma sembra aver riacceso una certa tensione tra le parti. La querelle viene ripresa anche nel nuovo spot della trasmissione. Tra una battuta e l'altra, infatti, i padroni di casa di Che tempo che fa provano a togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Dopo che Viale Mazzini ha deciso di tenersi gli account social di Che tempo che fa, Fabio Fazio ha fatto dietrofront rispetto a quanto dichiarato in precedenza. Se in un primo momento il conduttore aveva assicurato che avrebbe evitato di gettare fango sulla Rai, ora il rancore sembra avere la meglio. A due mesi dall'inizio della nuova stagione del talk-show, che avrà una nuova veste ma che, al netto, conserverà la cifra che l'ha sempre portato a incontrare il consenso del pubblico, è spuntato in rete il video promozionale.

Nel filmato vengono ripresi Fazio e Littizzetto durante un'ipotetica giornata di campeggio al lago. Fazio, molto elegante, si mostra intento a pescare mentre Luciana, con un abito con una fantasia floreale, cappellino e occhiali da sole, gli fa compagnia nell'acqua. Questa la didascalia che accompagna lo spot: "È tutto pronto… tranne che per un piccolo dettaglio." A spiegare quale sia il dettaglio è proprio Fazio. "Ma ti sembra?", dice Littizzetto. "Luciana è un dettaglio, mancano i pesci per l’acquario, il resto è a posto", risponde Fazio. "Ma che fine hanno fatti i pesci che avevano di là?", domanda la comica facendo riferimento al celebre bancone-acquario che il conduttore utilizzava per le sue interviste su Rai 3. "Sono rimasti perché avevano l’esclusiva", ribatte Fazio. "Ho provato a convincerli. Gli ho parlato a lungo ma loro… muti", chiosa.