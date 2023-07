Stefano De Martino come l'ha presa? I rumors sulla (nuova) rottura con Belen

Francesco Fredella 21 luglio 2023 a

Un nuovo uomo nella vita di Belen Rodriguez. L'argentina, che avrebbe chiuso definitivamente con Stefano De Martino, sembra che stia vivendo una nuova storia d'amore con Elio Lorenzoni, imprenditore. Adesso, però, qualcuno attende la reazione di Stefano De Martino. Che non parla, non ha mai amato il gossip. Belen e Stefano, che hanno avuto un figlio di nome Santiago, sono tornati insieme dopo la rottura. La Rodriguez ha avuto una storia lampo con Antonino Spinalbese ed è nata una figlia, Luna Mariè. Poi la fine di questa storia, senza troppi proclami e interviste. I fan hanno scoperto il ritorno di fiamma con De Martino, ma ora è arrivata una nuova tegola: pare che i due si siano mollati ancora una volta. Una gola profonda, tra l'altro, dice che Stefano non l'avrebbe nemmeno presa bene. Intanto, in Rete tutti si chiedono chi sia Elio Lorenzoni. Ecco l'identikit. Bresciano, 35 anni, presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni srl, una società che opera nel settore moto. Lui è l'ultimo uomo della showgirl, che è fuori dai palinsesti Mediaset per il prossimo anno.