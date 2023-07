Roma, il caldo fa slittare il concerto dei Muse. A che ora inizia il concerto

18 luglio 2023 a

Il gran caldo di Roma fa slittare il concerto dei Muse in programma allo stadio Olimpico martedì 18 luglio. Le alte temperature di queste ore non potevano lasciare indifferente la band inglese. Per questo gli organizzatori hanno deciso di posticipare l'orario di inizio del live. Vediamo nel dettaglio gli orari aggiornati: opening act One Ok Rock che saliranno sul palco alle 19.15 e Royal Blood che li seguiranno alle 20.15. Poi sarà la volta di Matthew Bellamy & Co. che riceveranno l'applauso del pubblico romano alle 21.45.

Dopo la pubblicazione dell’ultimo album "Will Of The People" (che ha debuttato al primo posto della classifica album italiana, unici artisti internazionali ad aver raggiunto questo risultato in Italia nel 2022 oltre ad Harry Styles),il nuovo spettacolo dei Muse arriva a Roma, con il primo di due appuntamenti italiani del Will Of The People Tour: questa sera i Muse saranno infatti protagonisti allo stadio Olimpico, mentre sabato arriveranno a San Siro a Milano. Il tour mondiale è partito oltreoceano per poi approdare in Europa, con tappe in Uk, oltre che in Austria, Olanda, Germania, Francia e Svizzera, toccando i più importanti stadi e festival del continente. Riconosciuti universalmente come una delle migliori live band del mondo, i Muse hanno da sempre prodotto degli show innovativi nel loro genere: il Will Of The People tour che sta per arrivare all’Olimpico e poi a San Siro non farà eccezione. I ’Very special guest’ delle date del 2023, comprese le due in Italia, saranno i Royal Blood e gli One Ok Rock.