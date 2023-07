Rai, torna in pista Giletti: "Nuovo programma". Sganciata la bomba-tv

Sullo stesso argomento: Annunciato il cast di Tale e quale show: ecco chi ha voluto Carlo Conti in gara

I palinsesti sono stati presentati ma come diceva un vecchio spot: Rai, di tutto di più. E così nel mosaico di programmi e conduttori della nuova stagione tornano tessere che qualche giorno fa sembravano scartate. Alcune scelte, inoltre, devono ancora essere prese come la decisione di chi sostituirà Bianca Berlinguer al martedì in prima serata. "Si è pensato a Monica Giandotti che sembra la più indicata, ma dal cilindro del ticket Sergio-Rossi - in collaborazione con Corsini, il responsabile dell’approfondimento - potrebbero uscire altre soluzioni", si legge in un retroscena di LaPresse secondo cui non è da escludere che da gennaio, al martedì sera, possa esserci Salvo Sottile con il suo nuovo talk dedicato all’attualità.

Clamorosa è l'altra pista, quella che porta a Massimo Giletti che non è più nei piani di La7 come confermato dal patron Urbano Cairo, che tuttavia ha riservato parole di stima per il conduttore di Non è l'Arena. "Per Giletti c’è l’idea di una nuova trasmissione che non sarà però il programma lasciato vacante dalla Berlinguer", si legge nel retroscena di Marco Castoro.

Sul caso legato a Filippo Facci l’ad Roberto Sergio ha dichiarato: "Non è mia abitudine decidere sulla base di campagne politiche strumentali e emozionali. Non mi faccio trascinare da nessuno, motivo per il quale comunicherò la decisione presa assumendone la piena responsabilità, e comunque in tempi brevi". La striscia quotidiana Facci Vostri di 5 minuti su Rai2 alle 12.55, tuttavia, "potrebbe subire posticipi o addirittura annullamenti. Non è passato tanto tempo da quando anche a Claudio Lippi fu tolta la collaborazioni Rai a causa di frasi ritenute scioccanti e lesive. Quindi Facci resta in bilico e presto verranno prese decisioni sul programma", si legge nel retroscena.