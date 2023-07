Palinsesti Rai e Mediaset: chi sono i grandi assenti in tv. Nomi clamorosi

08 luglio 2023 a

a

a

Rai e Mediaset hanno annunciato i palinsesti per la stagione televisiva 2023/2024. Se da una parte Pier Silvio Berlusconi punta tutto su informazione e fiction e ha come obiettivo quello di ripulire i canali dal trash; dall'altra l'amministratore delegato del servizio pubblico Roberto Sergio ha scelto una linea all'insegna del pluralismo e dell'innovazione. Grandi novità ma anche tanti, dibattuti, addii. Molti, poi, sono i celebri conduttori rimasti senza programmi: da Massimo Giletti a Roberta Capua, da Annunziata a Chiambretti.

Myrta Merlino si smarca da d'Urso. Frecciata clamorosa: "La casalinga di Voghera..."

Una rivoluzione vera e propria. La tv italiana, pubblica e privata, sarà diversa. Molte le sorprese che hanno stupito i telespettatori. Se, ad esempio, due giornalisti storici come Fabio Fazio e Bianca Berlinguer dopo aver lasciato la Rai, hanno già trovato una nuova collocazione; sono numerosi i conduttori big che, per ora, rimangono senza un ruolo televisivo concordato. La prima a non essere al timone di una trasmissione è Barbara d'Urso. Cancellato il suo programma Pomeriggio 5, la conduttrice ha detto arrivederci ai suoi telespettatori: "Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi". Al suo posto, su Canale 5, arriverà Myrta Merlino.

Mentana a valanga contro "gli indisponibili": in Russia sareste in galera

Anche Belen Rodriguez rimane senza programmi. La showgirl argentina, protagonista della tv italiana degli ultimi anni, non sarà al timone né di Tù sì que vales né de Le Iene. La conduttrice ha spiegato che lo stop da parte di Davide Parenti sia frutto, in realtà, di una sua scelta: "Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci". Futuro incerto anche per Ilary Blasi. Mediaset ha riconfermato una nuova stagione de L'Isola dei Famosi ma non ha specificato chi condurrà il programma.

Monica Setta conquista lo share: Donne al bivio schizza in alto

Fa rumore anche l'assenza di Piero Chiambretti. Il conduttore desiderava un ritorno in Rai, ma nei palinsesti di Viale Mazzini il suo nome non compare. Massimo Giletti, poi, dopo la chiusura anzitempo di Non è l'Arena, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe sbarcato nel servizio televisivo pubblico. Tuttavia, della sua presenza in Rai, non c'è traccia. Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai, ma per la giornalista nessun nuovo progetto all'orizzonte. Claudio Lippi, anche, è stato allontanato dal servizio pubblico dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni contestabili. Nessun impegno, poi, per Alessandro Greco, Roberta Capua, Manila Nazzaro e Adriana Volpe.