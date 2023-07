Rai, ecco le prime Belve di Francesca Fagnani: intervista di fuoco, chi trema

Alice Antico 08 luglio 2023 a

a

a

Aria di cambiamenti per le reti televisive. Infatti, dopo Mediaset, anche la Rai ha presentato, venerdì 7 luglio 2023, i palinsesti ufficiale della prossima stagione televisiva. Nuovi ingressi, tante sostituzioni ma anche tanti addii: insomma, da ottobre ci sarà una vera e propria rivoluzione. Sarà Rai 2, più degli altri canali del servizio pubblico, a subire un notevole cambio di rotta: dall'ingresso di Pino Insegno con “Il mercante in fiera”, a quello Enrico Ruggeri fino alla conferma di Stefano De Martino.

Giletti in Rai? L'ad Sergio spiazza tutti: "Non escludo che..."

De Martino, infatti, tornerà in seconda serata con il suo “Bar Stella”, oltre alla prima serata su Rai 2, con “De Martino Show”. Ma c’è di più, perché l’ex ballerino ci sorprenderà con un’altra partecipazione: sarà il primo ospite del programma di Francesca Fagnani, “Belve”, che tornerà su Rai 2 il prossimo autunno. Una novità che ha lasciato gli utenti entusiasti, e che conferirà un inizio bomba per “Belve“, divenuto in pochissimo tempo uno dei programmi favoriti del pubblico. Sui social, dopo che la stessa conduttrice ha dato l’annuncio di quest’apertura frizzante del programma, gli utenti si sono infatti mostrati elettrici e impazienti. Interessante anche notare che, tra gli ospiti più richiesti dal pubblico per un’intervista a “Belve”, c’è Barbara d’Urso, tra le conduttrici più chiacchierate delle ultime settimane per il suo addio a “Pomeriggio Cinque”. Proprio per questo, sono davvero tanti gli utenti che desiderano un incontro tra la Fagnani e ‘Barbarella’, anche perché, dopo la recente intervista a “Repubblica”, è chiaro che la presentatrice abbia la voglia, e anche l’esigenza, di dire la sua verità sui fatti accaduti con Mediaset. Fagnani, dal canto suo, ha già espresso su Twitter il desiderio di poter averla nel programma: non ci resta che aspettare.