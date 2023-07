Massimo Giletti in Rai? "Non escludo che...", l'ad Sergio spiazza tutti

07 luglio 2023 a

a

a

"Abbiamo fatto un grande sforzo per aggiungere, innovare, sperimentare e mettere a punto palinsesti arricchiti di personalità, competenze, contenuti": così l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha presentato la nuova offerta a Napoli. Il cardine del servizio televisivo pubblico sarà il pluralismo. Tante le conferme così come le novità. Dopo l'addio di Bianca Berliguer e il successivo passaggio a Mediaset, si vociferava che potesse prendere il suo posto Massimo Giletti. Ora questa indiscrezione non sembra trovare conferma, ma Sergio non esclude che il reinserimento del conduttore di Non è l'Arena possa essere concretamente valutato in futuro.

Rai, rivoluzione talk: tutti i programmi e i nuovi conduttori

Dopo giorni di acceso telemercato, è arrivata la pianificazione ufficiale per la stagione 2023/2024 del servizio televisivo pubblico. Molte le novità in casa Rai. L'obiettivo dei nuovi palinsesti? Offrire ai telespettatori programmi più votati all’intrattenimento, alla cronaca, all’inchiesta e al viaggio. Tra i nomi che tanto hanno circolato nelle ultime settimane c'è, senza dubbio, quello di Massimo Giletti. Dopo che il suo programma Non è l'Arena è stato chiuso anzitempo, il conduttore era stato avvistato tra i corridoi di Viale Mazzini tanto che, stando alle prime ricostruzioni, si pensava a un suo ritorno in Rai.

Video su questo argomento “Corona un troglodita, Berlinguer...”. Frasi irripetibili di De Luca sul terremoto Rai | GUARDA

Sembrava infatti che Giletti fosse in pole position per il post-Berlinguer. Ora che i palinsesti sono stati presentati ufficialmente, però, ogni ipotesi è stata smentita. Già ieri sera la Rai aveva precisato che oggi non sarebbe stato presentato alcun programma in sostituzione di Cartabianca. A Napoli, durante la conferenza stampa della presentazione dei nuovi palinsesti, l'amministratore delegato Roberto Sergio è poi tornato sulla questione ed è stato chiaro: "Massimo Giletti è ancora contrattualizzato con La7". Sergio non ha spento però ogni speranza e ha specificato: "Non escludo che in futuro possa essere una delle persone di interesse, ma al momento non c’è nulla che possa farlo immaginare".