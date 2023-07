Tv, Monica Setta conquista lo share: Donne al bivio schizza in alto

06 luglio 2023 a

Torna Monica Setta in tv. E sale lo share. La giornalista pugliese, da anni uno dei riferimenti Rai, non si ferma nemmeno d’estate. Dopo “Generazione Zeta”, arriva “Donne al bivio” (il suo nuovo gioiellino televisivo). Lo share sale: 6,4% con oltre 500mila spettatori. Una fascia che era da tempo spenta. Per lei, riconfermata a Uno Mattina in famiglia, arriva anche un nuovo programma a Radio Rai1 (tutti i giorni dalle 18 alle 18.30) oltre a Generazione Zeta e Donne al bivio.