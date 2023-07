Myrta Merlino a Mediaset, frecciata a d'Urso: "La casalinga di Voghera..."

08 luglio 2023 a

a

a

"Giornalismo popolare": è questa la formula scelta da Myrta Merlino per presentare il suo nuovo programma targato Mediaset. La conduttrice, celebre per aver capitanato L'Aria che tira, talk mattutino di La7, diventerà nella prossima stagione un volto di punta di Canale 5. La nuova trasmissione prenderà il posto di Pomeriggio 5, il contenitore che per anni è stato affidato a Barbara d'Urso, da poco allontanata da Pier Silvio Berlusconi. Merlino, intervistata da La Stampa, ha chiarito il motivo della sua scelta e definito i margini del suo nuovo modo di fare giornalismo. Tra le tante dichiarazioni, una frase sembra diretta proprio alla collega napoletana.

Rai, rivoluzione talk: tutti i programmi e i nuovi conduttori

Il dopo d'Urso è stato annunciato e il futuro televisivo dei canali di Pier Silvio Berlusconi prende forma. Al posto di Pomeriggio 5, il programma che Barbara d'Urso guidava unendo informazione e gossip, arriva Myrta Merlino, giornalista e volto di La7. Merlino, in un'intervista a La Stampa, ha confessato di voler sposare pienamente la linea tracciata dal figlio del Cav. "Mi sono molto riconosciuta nelle parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti riferito a un programma giornalistico che punti decisamente sulla cronaca e sull’attualità. Quello che lui ha definito ‘un giornalismo popolare di qualità’", ha detto la conduttrice.

Emanuele Filiberto, matrimonio finito? Il bacio con la nuova fiamma

Meno gossip e più giornalismo, quindi. "La parola gossip non mi appartiene. Mi piace di più la parola ‘scoop’, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente. Penso che le cosiddette soft news siano in realtà una cosa molto seria e che vadano trattate con attenzione e rigore", ha specificato Merlino. Poi la stoccata implicitamente diretta a Barbara d'Urso: "I vertici Mediaset hanno intercettato il vento di una nuova epoca, c’è stato un tempo in cui la tv generalista era innanzitutto svago, sogno, fuga, mentre oggi in un mondo così difficile da capire, con un senso di incertezza e fragilità crescere, l’informazione deve essere semplice e chiara, per tutti, ma deve dare strumenti per orientarsi. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure".