Papa Francesco, come replica a Lorena Bianchetti: gaffe clamorosa su Ra1

Colpo della trasmissione di Rai 1 "A sua immagine", dove la conduttrice Lorena Bianchetti ha ospitato Papa Francesco per una intervista. Una giornata particolare per la trasmissione religiosa registrata il 27 maggio scorso, in cui Jorge Mario Bergoglio ha affrontato molti argomenti cruciali per la Chiesa e per la spiritualità. Ma nel corso dell'intervista c'è stata anche una gaffe di Bianchetti che ha provocato la reazione, come di consueto ironica, del Pontefice.

"Santità, avrei una domanda particolare da fare, molto personale: posso chiedere se da bambino aveva un programma preferito in televisione?", è la domanda della conduttrice all'esordio dell'importante colloquio. Papa Francesco non si è sottratto: "Vedi cara... Ti rispondo raccontando un grande segreto del Papa, lo vuoi sapere?", spiega il Santo Padre creando un po' di suspense. "Si, si, si!!! La prego Santità, ce lo dica!", replica Bianchetti con Bergoglio che rivela: "Quando ero bambino la televisione non era ancora stata inventata".

Bergoglio è nato infatti il 17 dicembre 1936, quando le sperimentazioni della televisione erano già in atto, ma sarebbero passati ancora molti anni prima che la nuova tecnologia diventasse disponibile per la popolazione. In Italia, per dire, la prima trasmissione andò in onda il 3 gennaio del 1954, dagli studi Rai - Radiotelevisione italiana di Torino. In Argentina qualche anno prima, il 17 ottobre 1951, quando il piccolo Bergolio, il futuro vescovo di Buenos Aires poi eletto al soglio di San Pietro, aveva già 12 anni.