Televisione, a Mediaset si prepara un ritorno clamoroso. Chi vedremo sullo schermo del Biscione

Televisione, non è la prima volta che Mediaset li corteggia. Questa volta, però, sembra che le reti del Biscione facciano realmente sul serio. Insomma Cologno Monzese vuole di nuovo avere in scuderia i pesi massimi della Gialappa's Band. Almeno a leggere le indiscrezioni pubblicate dal sito TvBlog. Negli anni il trio è diventato un duo, avendo perso Carlo Taranto per strada ma potendo contare sempre su Marco Santin e Giorgio Gherarducci.

D'altronde le recenti performance del duo sul piccolo schermo sono assai lusinghiere. I "gialappi" sono stati protagonisti di un fortunato programma andato in onda su Sky e intitolato "GialappaShow" che ha inanellato ragguardevoli risultati in termini di share sempre superiore al 5% se si considera il solo dato in chiaro di Tv8. Insomma il pubblico a casa sembra avere ancora tanta voglia di loro e Mediaset non si lascerà scappare la gallina dalle uova d'oro. Per la conferma, però, bisognerà aspettare la presentazione ufficiale dei palinsesti in programma il prossimo. 4 luglio. Staremo a vedere.