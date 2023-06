Roma, Tom Cruise incontra Meloni e presenta “Mission Impossible - Dead Reckoning”

19 giugno 2023 a

a

a

Altro che impossibile. Per l’agente Ethan Hunt, la missione romana è già compiuta. Un bagno di folla ha accolto oggi in piazza di Spagna Tom Cruise, a Roma per la première mondiale del settimo capitolo della saga Mission Impossible - Dead Reckoning, atteso nelle sale dal 12 luglio per la regia di Christopher McQuarrie. Il divo hollywoodiano ha incontrato i fan scendendo da un red carpet allestito sulla scalinata di Trinità dei Monti, la stessa dalla quale nel film si lancia a bordo di una ’500 gialla insieme a Hayley Atwell, dando vita a una sequenza cinematografia diventata già iconica. E in serata è arrivato poi l’incontro del noto attore con Giorgia Meloni, che lo ha accolto a Palazzo Chigi.

Littizzetto prende tutto: chi la vuole in giuria a Mediaset

Roma riveste un ruolo da protagonista nel nuovo capitolo di Mission Impossible grazie a un percorso in cui l’attore, come sempre senza controfigura, attraversa la Capitale da piazza Venezia a via dei Fori Imperiali, sfrecciando perfino tra gli stretti vicoli del rione Campitelli, un’impresa anche per chi da queste parti ci è cresciuto, alternando la ’500 a una volante e una moto. Fino ad arrivare all’immagine di lui a bordo di una due ruote della Polizia, con il Colosseo alle sue spalle, per molti già simbolo della pellicola. L’ultimo capitolo dell’avventura cinematografica iniziata nel 1996 regala quindi un tributo alla bellezza della Città Eterna. Sul red carpet insieme a Cruise anche il cast, da Simon Pegg a Rebecca Ferguson, da Ving Rhames ad Hayley Atwell ed Esai Morales.