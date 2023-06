Tg1 Mattina Estate: via alla nuova striscia di approfondimento: le anticipazioni

17 giugno 2023 a

a

a

Grandi novità nel Tg1 diretto da Gian Marco Chiocci. Informare in maniera sobria, concedendo un occhio di riguardo anche all’intrattenimento: inizia lunedì 19 giugno, la programmazione estiva del day time di Rai 1 dove spicca il Tg1 mattina estate (inizio alle 6.30, per si prosegue con l'edizione estiva di UnoMattina a partire dalle 9). Conduttrice dei principali segmenti di Tg1 mattina estate sarà Giorgia Cardinaletti che guida anche l’edizione serale del telegiornale di Rai1. Un nuovo spazio di informazione e di intrattenimento con grande attenzione per l'attualità e le notizie del giorno.

La mattina di Rai1 si aprirà dunque alle 6.30 con il telegiornale al quale seguirà la rassegna stampa, poi Cardinaletti darà il via allo spazio dedicato ai principali fatti di attualità con la novità del Caffè con l’ospite di turno. Tra le 8.30 e le 9 spazio alle interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport, della scienza che toccherà anche gli argomenti di attualità.

La conduzione del Tg1 mattina estate sarà a rotazione, ma come detto la prima a "esordire" sarà Cardinaletti. “Il primo personaggio che viene a trovarci è Amadeus che, come sappiamo è grande amico del Tg1 al quale ha svelato in anteprima, negli anni passati, molte delle novità del Festival di Sanremo di cui anche nel 2024 è direttore artistico e padrone di casa - anticipa la giornalista - Avremo poi una intervista esclusiva ad Elon Musk proprietario ed amministratore di Twitter in occasione della sua vista a Roma. Lo ha incontrato il collega Marco Valerio Lo Prete, rincorrendolo quasi per tutta Roma. E’ una intervista interessante perché Musk parla di molto altro al di fuori dei social network affrontando argomenti differenti. Insomma vogliamo che Tg1 mattina estate sia un approfondimento morning di compagnia per i telespettatori”. Tra le cose che vedremo nella mattina di Rai 1 collegamenti con gli inviati in giro per l'Italia e tanti ospiti: tra i primi nomi Gigi D'Alessio.