Domenica In, la rivelazione di Edwige Fenech su Luca Cordero di Montezemolo

Edwige Fenech parla di Luca Cordero di Montezemolo. E le si illuminano gli occhi. L'attrice e produttrice è stata ospite della puntata di Domenica In del 7 maggio e con l'amica Mara Venier ha ripercorso le sue vicende sentimentali. Venier le ha ricordato la sua storia d'amore con l'imprenditore con cui è stata sposata per 18 anni. E ha mandato in onda un'intervista in cui proprio Montezemolo parlava della storia con Fenech: "Le voglio bene - aveva detto l'imprenditore - E' una bella donna ma non esteticamente, è bella dentro, per bene, buona, con dei valori, oggi è una bellissima nonna di due nipotini. Le vorrò sempre molto bene", aveva detto Montezemolo nell'intervista con Venier. A quel punto ha preso la parola Edwige che ora vive in Portogallo e che si è detta serena e senza un compagno. Ricordando Luca Cordero di Montezemolo, Edwige non si è trattenuta e ha chiosato: "E' stato un periodo bellissimo".

Le dichiarazioni e la partecipazione di Edwige Fenech a programma di Venier sono state accolte dai social con un'ovazione. "Meravigliosa Edwige Fenech", "Ma come fa la Fenech ad avere 74 anni e a dimostrarne 50?. Ha scoperto l'elisir dell'eterna giovinezza?", "Che bella Edwige Fenech". L'amore dei suoi fan è rimasto, dunque, assolutamente invariato,