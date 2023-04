Domenica In, la frase di Laura Chiatti lascia tutti allibiti: "Mi abbassa l'eros"

30 aprile 2023 a

Fa discutere l'intervista di Laura Chiatti e Marco Bocci nella puntata del 30 aprile di Domenica In, su Rai1. La coppia era ospite di Mara Venier per parlare del film “La Caccia” dove lei recita per la regia del marito. I fan hanno notato qualcosa di diverso nell'aspetto dell'attrice come sottolineato da molti utenti di Twitter. "Irriconoscibile", "Laura Chiatti è diventata Ilary Blasi", "non si riconosce".

I due hanno parlato della loro relazione, ammettendo che non vanno sempre d'amore e d'accordo: "Ci scanniamo, perché siamo opposti", ha detto Bocci. "Avevo sentito che eravate in crisi… E infatti avevo chiamato Laura", afferma allora Zia Mara. "Ma è vero, eravamo in crisi. Lo siamo ogni due giorni. Ma chi non lo è?", interviene Chiatti con il marito che chiude il discorso: "Alla fine tutto si sistema, andiamo a letto e basta".

A far discutere non è solo l'aspetto dell'attrice. "Ma nella vita di tutti i giorni chi fa cosa? ", chiede Venier. "Quelle mansioni le faccio io, cucinare, le cose di tutti i giorni le faccio io anche perché io non tollero l'uomo che si mette a fare il letto, dare l'aspirapolvere... Io proprio non lo posso vedere, sono all'antica in questo senso con certi ruoli... Mi abbassa l'eros, me lo uccide", spiega Chiatti. Bocci a quel punto, forse per evitare le prevedibili polemiche, spiega di dare una mano in casa ma lei "non lo lascia proprio fare". "Sì mi abbassa l'eros", ribadisce Chiatti.

