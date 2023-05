Elodie, premio David Donatello e sconcerto: la cantante sgrana gli occhi

Giada Oricchio 11 maggio 2023 a

Incredula e sinceramente sorpresa. Così Elodie ha festeggiato il "David di Donatello". La cantante, insieme a Joan Thiele, ha vinto il premio per il brano "Proiettili", migliore canzone originale del film "Ti mangio il cuore".

Quando il presentatore Carlo Conti ha pronunciato il suo nome, Elodie ha sbarrato gli occhi e buttato giù gli angoli della bocca: una reazione di stupore diventata virale sul web e già meme ricercatissimo.

L’artista, 33 anni, è salita sul palco e ha ammesso: “Grazie, sono veramente molto, molto emozionata. Non me lo aspettavo, perché io non vinco mai niente”. Poi ha proseguito: “Ma l'importante è fare belle cose, farle con amore e avere la possibilità di incontrare persone generose e io ho avuto la fortuna di incontrarne tante”.

Elodie vince il David di Donatello per la Migliore canzone originale con “Proiettili” nel film #TiMangioIlCuore #David68 #DavidDiDonatello pic.twitter.com/TohDRv1tgf — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 10, 2023

Tuttavia la bella e talentuosa ex allieva del programma “Amici”, oggi fidanzata con l’ex pilota di MotoGP Andrea Iannone, è finita al centro delle polemiche per il look audace. Elodie ha indossato un abito nude look della maison Valentino, tutto volant strategici e trasparenze con slip neri a vista e mantello en pendant. Sui social commenti di tutti i tipi: molti lo hanno giudicato troppo osé e inadeguato all’occasione, molti altri sensuale sì, ma con eleganza.