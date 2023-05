Antonella Clerici sta con Benedetta Rossi: a valanga sui "gastrofighetti"

08 maggio 2023 a

Benedetta Rossi, la star dei fornelli social nota per le ricette di Fatto in casa da Benedetta, si è sfogata in un video contro gli insulti e le critiche strumentali di cui sono oggetto lei e il suo pubblico da parte di alcuni utenti. Il motivo sono i piatti e lo stile poco sofisticati. Al fianco di Rossi è scesa in campo Antonella Clerici che ha aperto la puntata di "È sempre mezzogiorno" dell'8 maggio con un messaggio di sostegno all'influencer marchigiana. "Io vorrei dire che questi gastrofighetti – ha detto Clerici citando il giornalista Francesco Canino che ha coniato l'espressione – hanno stancato".

"Adesso basta": Benedetta Rossi sbotta contro gli haters: video in lacrime

Insomma, c'è anche una cucina radical chic. Tanto che la storica conduttrice del La prova del cuoco afferma: "La cucina non deve essere snob, ma pop. E vorrei dire a Benedetta Rossi che quando ho fatto Sanremo nel 2010 – intanto nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi – ma c'è stato un cantante, di cui non dirò mai il nome, che disse 'io non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo'". La conduttrice come promesso non fa il nome dell'artista in questione, ma il punto è un altro: "Bene, il sugo è stato il mio successo, grazie a voi, grazie al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda. Evviva la cucina in tutte le sue versioni perché parlare di cucina non è di serie B e attraverso la cucina passa tanta cultura, cosa che voi radical chic non avete ancora capito", è la stoccata di Clerici.