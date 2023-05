"Adesso basta": Benedetta Rossi sbotta contro gli haters: in lacrime su Instagram

Francesco Fredella 08 maggio 2023 a

Benedetta Rossi contro gli haters, i leoni da tastiera che stanno mettendo a dura prova la vita di tanti amanti dei social. Oggi la Rossi scoppia in lacrime e dice: "E' ora di smetterla, mi avete fatto arrabbiare". Cosa è accaduto? La conduttrice tv, sui socia, si scaglia contro i "leoni da tastiera" che la deridono per le sue ricette veloci, pratiche. "Io non mi arrabbio mai, avete superato il limite", dice ancora la food blogger. "Non sono una chef e lo dico e lo ripeto io per prima di essere un'incapace in cucina, ma condivido quello che mi viene bene ai fornelli sperando di essere utile".

"Coloro che mi seguono, in milioni, non sono degli ignoranti o degli stupidi, siete voi, criticoni del Web, - tuona nei confronti di chi la attacca - che fate gli snob e siete lontani dalla realtà di chi deve far quadrare i conti in casa. Provo non rabbia ma disgusto a leggere i vostri commenti". La Rossi, che sui social va fortissimo, prende di petto la situazione e mette in riga gli haters. "Fin da piccola - svela - mi hanno insegnato che non si discriminano coloro che hanno poche possibilità economiche e che non si spreca il cibo. Anche oggi che ho una vita più agiata mantengo questi insegnamenti". E aggiunge: "Sono felice per voi criticoni del Web che potete comprare il tonno selvatico e girare boutique di prodotti gourmet, fare experience di degustazioni nei locali di tendenza. Ma per la maggior parte dei consumatori non funziona così: decidere cosa mettere nel carrello è fondamentale e quei 20 cent risparmiati sulla scatoletta di tonno del discount e su altri prodotti a fine mese fanno la differenza. C'è poi chi lavora 8-10 ore al giorno e a casa deve badare a figli e anziani: per costoro mettere qualcosa a tavola è una necessità e ben vengano la pasta sfoglia pronta e i surgelati".