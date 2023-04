Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci stronca Insinna: "Come posso definirti"

Valentina Bertoli 02 aprile 2023 a

a

a

A guidare il game show che trasforma il pubblico in investigatori è Milly Carlucci. Al suo fianco, cinque detective d’eccezione: Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Tra aspre critiche e il rischio concreto di uno stop, la terza puntata del programma di Rai 1 procede senza fastidiosi imprevisti. Quando la conduttrice presenta la giuria, però, un dettaglio salta all’occhio di chiunque. Insinna è mascherato da tubetto di mostarda. Carlucci, confusa e a disagio, chiede: “Come posso definirti?”. Il web, indignato, stronca lo scherzo dell’attore: “Allucinazione collettiva”.

Sebbene il servizio televisivo pubblico riponesse fiducia in Milly Carlucci e nella sua rivisitazione italiana del format de “Il cantante mascherato”, lo show si rivela un flop. È “Amici” di Maria De Filippi a vincere nettamente la gara di ascolti. Tra le critiche più pesanti, spicca quella mossa alla scelta di un cast più che adulto.

Su Twitter gli utenti non usano eufemismi: “Hanno infilato sotto alla gommapiuma una novantenne, un’ottantasettenne e un sessantanovenne. Il passaggio a ‘Il cantante tumulato’ è sotto l’angolo”. Una scelta, più di altre, scatena i commenti piccati degli utenti: Flavio Insinna, solitamente capace maestro di autoironia, indossa una maschera bizzarra. L’attore, forse per mettersi in gioco, arriva in studio vestito da tubetto di mostarda. È Milly Carlucci la prima a non credere ai suoi occhi. Per presentare i giudici che tenteranno di indovinare le identità che si celano dietro ai travestimenti, la padrona di casa ha usato formule simpatiche. Al turno di Flavio Insinna, Carlucci è rimasta senza parole. Quindi, imbarazzata e perplessa, ha chiesto: “Come posso definirti? Un tubetto di mostarda o uno dei teletubbies?”. Sui social i fan della trasmissione non perdonano: “Non può essere vero tutto questo. È un’allucinazione collettiva”.