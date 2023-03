Amici, Maria De Filippi sbotta: chi disintegra ad Amici

Valentina Bertoli 20 marzo 2023 a

Fischio d’inizio per la nuova edizione di “Amici”, il talent di Canale 5 che incoraggia giovani cantanti e ballerini ad intraprendere la strada del successo. Per l’occasione del serale, sabato 18 marzo, Maria De Filippi è tornata in diretta dopo la morte del marito Maurizio Costanzo.

Sorridente e spigliata, la conduttrice ha ottenuto ottimi ascolti e ha dominato la gara dello share. A farle perdere le staffe, però, sono intervenuti Pio e Amedeo, il duo comico più sfrontato della tv.

Sette cantanti e otto ballerini, tutti con l’obiettivo di raggiungere il gradino più alto del podio. È iniziata la nuova edizione di “Amici”, il programma che si struttura come una scuola e va alla ricerca di talenti del mondo del canto e della danza.

Per la prima puntata, la padrona di casa Maria De Filippi ha invitato due comici dall’ironia irriverente: Pio e Amedeo. Abituati a basare le loro gag su sfottò di ogni genere, i due hanno iniziato a punzecchiare gli insegnanti presenti in studio e la giuria. Presto in prima serata con lo show “Felicissima sera”, la coppia non ha risparmiato proprio nessuno. A finire nel loro mirino è stato in un primo momento Stash, il frontman dei “The Kolors” nonché ex giudice di “Amici”: “Sta in cassa integrazione dopo che non lo hai richiamato Maria, lo abbiamo visto qua fuori a fare il parcheggiatore abusivo”.

La battuta ha suscitato subito l’ilarità del pubblico e la reazione della conduttrice che, con le lacrime agli occhi e priva di contegno, ha risposto diretta: “Che str***i!”. Poi il focus dei comici si è spostato su Rudy Zerbi, protagonista indiscusso della trasmissione: “Abbiamo saputo che si è separato anche dalla sua 35esima moglie, ma abbiamo capito che il suo vero obiettivo, da attaccato alla poltrona qual è, è di finire a fare anche il trono over a ‘Uomini e Donne’”. Il critico musicale, consapevole dell’impudenza di Pio e Amedeo, ha abbozzato un sorriso.