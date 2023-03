Loretta Goggi sorprende Mara Venier: "La prego". Il retroscena su Biagio Agnes

05 marzo 2023 a

Loretta Goggi è l'ospite effervescente di Mara Venier a "Domenica In" oggi 5 marzo. Baci, abbracci e complimenti: la conduttrice e cantante romana brilla nello studio Rai mentre rivela storie inedite e diverte il pubblico con la sua innata spigliatezza. Persino con la battuta intima, che scatena i social, conquista il pubblico. Quando Venier dice alla sua ospite di vederla "friccicarella" lei rbatte: "Quella cosa non friccica". E lo studio esplode tra applausi e risate."Ho detto qualcosa di tremendo" commenta imbarazzata.

Ma il momento più bello è quando Goggi svela a Venier un retroscena inedito sull'allora direttore generale della Rai, Biagio Agnes. Un racconto che lascia di stucco la conduttrice. "Mi chiamò per dirmi: "La prego faccia qualcosa a quei capelli". Era l'anno di Canzonissima e la cantante si presentò sul palco con una pettinatura che al regista non piacque per niente: capelli cotonati e raccolti in un'acconciatura altissima. "Davvero disse così?" domanda Venier mentre manda in onda le immagini. "Davvero. La mia prima Canzonissima, tutti passi a due... Te lo immagini però tiravo fuori grandi espressioni. Allora i balletti erano storie".