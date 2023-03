C'è Posta Per Te, nuora e suocera in guerra. E il figlio Mattia chiude la busta

Valentina Bertoli 05 marzo 2023 a

Una rivalità eterna e ingiustificata: suocere e nuore non vanno d’accordo quasi mai. Il motivo? La gelosia. Entrambe sperano che l’uomo, figlio o marito a seconda delle prospettive, rimanga fedele al proprio mondo e ai propri valori. A “C’è Posta Per Te”, il seguito people show di Canale 5, la storia di Assunta, Mattia e Roxanne infiamma lo studio. Assunta contatta il programma per riallacciare i rapporti con il figlio Mattia, lontano da casa da quando nella sua vita c’è la fidanzata Roxanne. La grande tensione tra le due donne sfocia in un acceso scontro. A pesare sulla bilancia sono i soldi. Assunta non si trattiene: “Lui non è il tuo bancomat!”.

“Assunta è qui per suo figlio Mattia, che non vede e non sente da un anno. È cambiato tutto da quando nella vita di Mattia è arrivata la fidanzata Roxanne”. Così Maria De Filippi fa partire il racconto che sembra narrare un malsano rapporto madre-figlio. Poi la conduttrice spiega le vicende che hanno portato Assunta e Mattia ad allontanarsi: “Mi ha scritto ho vissuto per i miei figli. Quando ho conosciuto Roxanne non ho avuto una buona impressione, poi ho cambiato idea. Ha iniziato a frequentare casa e ho notato dei cambiamenti. Lei ha iniziato ad essere gelosa e mio figlio è cambiato. Sulla convivenza sono sempre stata chiara. Avrebbero potuto pensare a una convivenza là dove avessero raggiunto un’autonomia economica". Poi la scoperta che il figlio invece pagava i debiti della fidanzata e l'urlo: “Mio figlio non è il tuo bancomat!”.

Mattia, offeso e arrabbiato, ha colto la palla al balzo ed è andato a vivere con Roxanne. “Amore mio, ne abbiamo passate tante insieme. Mi manchi. Ci siamo sempre detti tutto. Io ti scrivo e tu non rispondi. È doloroso. Dammi la possibilità di stringerti”, con queste parole la donna ha sperato in un ricongiungimento con il figlio. Poi ha rivolto lo sguardo alla fidanzata di lui e ha aggiunto: “So benissimo che i figli hanno la loro vita, ma lascia che lui abbia rapporti con la sua famiglia”.

De Filippi, vedendo il ragazzo in imbarazzo, è intervenuta: “Mamma è molto possessiva. Tu ti volevi far crescere i capelli e lei ti diceva di no. Tu volevi mettere una catena intorno ai jeans e a lei non andava bene. Ha attribuito questi cambiamenti alla tua compagna. Un giorno Roxanne la chiama perché tu sei senza soldi e il motivo sono i suoi debiti da saldare”. Mattia ha risposto senza pensarci: “Non deve farci i conti i tasca!”. “Io non ho mai gestito i miei figli. Facevo i conti con te, per consigliarti. Stai attenta Roxanne”, ha ribattuto Assunta, risentita. “Mattia con me è libero di poter scegliere in autonomia”, ha precisato la ragazza. Lui, con fare da vittima, ha chiarito: “Se devo arrabbiarmi e stare con il magone, preferisco non vederla. Mi chiamava solo per dirmi che non dovevo vivere con la mia compagna”. Assunta ha tenuto il punto: “Devi tornare a casa”.

La conduttrice ha provato a prendere le parti del giovane e far addolcire la madre: “È una richiestona. Abitate vicino e non vi vedete da un anno. È tanta roba!”. “Non è amore materno sano”, ha specificato Roxanne. Il confronto madre-figlio si è concluso con un nulla di fatto. “Al momento non ce la faccio”, ha chiosato lui chiedendo di chiudere la busta.