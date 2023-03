C'è Posta Per Te, la storia tra madre e figlio sconvolge lo studio: "Se lo fai ti sputo"

Valentina Bertoli 05 marzo 2023 a

Tre anni di silenzio e un rapporto madre-figlio da ricostruire. A “C’è posta per te”, il people show di Canale 5, la storia di Alessio, Roberta e David lascia tutti senza parole. Alessio, convinto di aver subito torti da parte della madre, la umilia pesantemente “Sei morta. Se mi cerchi ti sputo”. Poi si abbandona a insulti razzisti contro il compagno di colore di lei. Il web insorge e lo condanna senza mezzi termini: “Sei una bestia”. Lei, piangendo, prova a farlo ragionare: “Ti ho messo al mondo io”. Tra i due finisce malissimo e la reazione di Maria De Filippi è esilarante.

“Questa è la storia di una mamma. Roberta mi ha detto ‘voglio venire per mio figlio che non mi vuole né vedere né sentire perché vivo con un uomo più giovane di 17 anni. Da lui ho ricevuto solo insulti perché il mio compagno è più giovane e ha un colore di pelle diverso dal mio’”: sono queste le parole usate da Maria De Filippi per presentare una storia cruda e difficile da digerire. Roberta contatta la conduttrice del programma Mediaset per ricucire il rapporto con il figlio Alessio. Il ragazzo, dopo il divorzio dei suoi genitori e la frequentazione della madre con David, un uomo più giovane e di colore, ha tagliato tutti i ponti con Roberta. L’equilibrio è saltato completamente quando lei è rimasta incinta di David e Alessio le ha chiesto di abortire.

“Tutto ciò che ho fatto, è sempre stato inutile. In cambio ho ricevuto solo insulti e parolacce. Mi manca sentirmi chiamare mamma visto che chiami mamma la compagna di tuo padre e ti sei tatuato il suo nome”, dice la donna in studio. E aggiunge: “La mamma è una sola, ricordati che ti ho messo al mondo io”. Il ragazzo, convinto della sua verità, non ha freni e quello che afferma sconvolge il pubblico: “Non mi manca, non la voglio vedere. David mi è indifferente come mi è indifferente lei. Mi vergognavo perché sembrava che uscisse con un mio amico. Ho detto che per me è morta, anche se la morte non la auguro a nessuno”. Poi la frase choc: “No, il problema della pelle ora è secondario”. Roberta chiarisce la sua versione dei fatti: “Io lo chiamavo sempre. Mi ha bloccato ovunque e mi ha preso a parolacce. Una volta mi ha detto ‘Se mi cerchi, ti sputo in faccia e ti faccio strisciare per terra”. Sui social piovono commenti durissimi: “Ragazzino razzista”, “Arrogante, egoista”, “Sei vergognoso, che schifo!”.

Maria De Filippi ha provato quindi a fare da mediatrice: “Spero che tu abbia capito che tua madre ti vuole bene e che esiste una bambina che ti assomiglia pure”. “Non mi interessa”, ha risposto lui.

La conduttrice ha perso la calma: “Penso che il problema della differenza di età non sia il tuo e che quello del colore della pelle, se l’hai ritenuto tale, sai che non è come dici”. De Filippi, diretta, ha aggiunto: “Vuoi chiudere la busta? La tua è un’impuntatura infantile. Se non voglio vedere una persona, non conto quante volte mi ha cercato. Lo vedi che mamma piange?”. “Non mi frega niente, è brava a fare la vittima”, ha risposto lui, tenendo gli occhi bassi. L’insensibilità agghiacciante del 20enne ha sconvolto i telespettatori e in studio uno scroscio di applausi ha incoraggiato Roberta, alla quale il figlio ha voltato le spalle.