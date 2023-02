The Voice Senior, incontenibile Loredana Bertè: la sfuriata clamorosa

Valentina Bertoli 18 febbraio 2023 a

"Possiamo ufficialmente annunciare la fine delle blind auditions”, ha esclamato Antonella Clerici alla fine dell’ultima puntata di “The Voice Senior”. Scelte complesse e strategie da mettere in atto: le squadre del talent show che scopre e premia le più belle voci over sessanta del Paese sono complete. I quattro coach stanno affilando gli artigli e tutto è pronto per il “Knock Out”, la semifinale. Intanto ieri, venerdì 17 febbraio, Loredana Bertè ha dato in escandescenza. Tesa ed impegnata a sfidare i colleghi nella conquista degli ultimi cantanti, la giurata non si è trattenuta. Arrabbiata per aver perso un concorrente formidabile, ha iniziato a sbattere la sua agenda sul tavolino. In studio è calato il gelo e la scena è diventata virale.

Tutta colpa della bravura di Claudio Morosi, concorrente di “The Voice Senior”, il programma che cerca talenti ultrasessantenni di Rai 1. Il successo dà alla testa, si sa. Loredana Bertè, giudice del programma e signora della musica italiana, poiché abituata ad essere scelta per prima come coach dai cantanti in gara, non ha accettato il sapore della delusione. Claudio è salito sul palcoscenico del talent e ha cantato il celebre brano di Zucchero “Senza una donna”, attirando l’attenzione e l’approvazione del pubblico. L’interpretazione precisa ed originale ha scatenato i presenti tanto da incontrare una standing ovation. Gigi D’Alessio si è voltato dopo pochissimi secondi e Loredana Bertè lo ha seguito a ruota. Infine è arrivato il sì dei “Ricchi e Poveri”. Clementino, invece, avendo già chiuso la sua squadra, non ha potuto partecipare all’asta per averlo in squadra.

Al termine dell’esibizione, Bertè ha iniziato a gesticolare per convincere Claudio a collaborare con lei. Forte del suo successo, la giurata sperava di poter contare sulla voce portentosa del cantante sessantenne. Lo sforzo non è stato ripagato. “Io avevo già deciso e sceglierò l’idolo della mia compagna, ma grazie a tutti”, ha detto Morosi, comunicando di voler lavorare con Gigi D’Alessio. La decisione di Claudio ha lasciato tutti senza parole, Loredana Bertè compresa. A quel punto, la coach dai capelli turchini non ci ha visto più dalla rabbia e ha iniziato a sbattere la sua agenda sul tavolino. La scena ha gelato lo studio prima ed è diventata virale poi. “Vabbè, l’ha presa bene”, commentano divertiti gli utenti sul web.