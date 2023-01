The Voice senior, la super vip sale sul palco e i giudici vanno in crisi. Gelo totale

Valentina Bertoli 21 gennaio 2023 a

Un riuscito connubio di musica ed emozioni: "The Voice Senior" raggiunge il 24% di share e sfonda il muro dei 4 milioni di telespettatori. Mentre ultrasessantenni si esibiscono sulle note di grandi successi, un’ospite inattesa stravolge gli schemi del talent. Marcella Bella, dopo aver fatto credere ai coach di essere una concorrente, ha intonato un suo cavallo di battaglia e ha messo alla prova l’udito dei colleghi. La sua voce inconfondibile ha fatto saltare sulle poltrone rosse tre quarti della giuria, lasciando però perplessi "I Ricchi e Poveri". La cantante non ha resistito e ha lanciato una frecciatina ai membri del celebre gruppo: “Posso tirarvi le orecchie?”

La seconda puntata del talent più seguito di Rai 1 convince tutti. Tra storie commoventi, gag divertenti e grandi cover, "The Voice Senior" si conferma un programma di punta. A lasciare i giudici a bocca aperta, venerdì 20 gennaio, è una vip d’eccezione. Antonella Clerici, apprezzata conduttrice, e gli autori della trasmissione hanno deciso di condire le dinamiche della trasmissione con un po’ di pepe. Protagonisti di uno scherzo esilarante sono stati proprio i giurati. Chiamati ad ascoltare “al buio” le voci dei concorrenti, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri sono caduti in trappola.

Senza alcuna presentazione e in silenzio, è salita sul palco Marcella Bella. L’amata cantante ha iniziato a modulare uno dei suoi brani più famosi, “Nell’aria”. Gigi D’Alessio, poco dopo l’inizio del brano, ha riconosciuto la misteriosa identità. Hanno seguito il collega Clementino e Loredana Bertè, che spalancando gli occhi ha esclamato: “Ma questa è Marcella”.

I Ricchi e Poveri, invece, incerti e confusi da quanto ascoltato, hanno preferito attendere conferme, rimanendo di spalle. Solo con l’esplosione del ritornello, il duo ha scelto di scoprire la verità. Al termine dell’esibizione, Marcella Bella non si è lasciata sfuggire l’occasione di fare dell’ironia e di suscitare l’ilarità dei presenti. L’ospite ha chiesto a Clerici: “Posso tirare le orecchie ai Ricchi e Poveri?”. “Pensavamo potesse essere un’imitazione”, così si sono giustificati i coach, in evidente soggezione. In studio è calato il gelo, ma abbracci e sorrisi hanno rotto lo stato di imbarazzo.